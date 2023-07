AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 35,25 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 35,25 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,88 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 987.076 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,88 EUR) erklomm das Papier am 28.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 4,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 57,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 41,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 95,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,50 EUR umgesetzt, gegenüber 88,59 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 24.10.2024 dürfte AIXTRON SE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,24 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

