AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 35,53 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,5 Prozent auf 35,53 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,73 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,00 EUR. Zuletzt wechselten 66.884 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 0,56 Prozent niedriger. Bei 22,33 EUR fiel das Papier am 07.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,15 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,75 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,59 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

