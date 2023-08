AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 35,48 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 35,48 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,60 EUR an. Bei 35,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.210 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 4,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.09.2022 Kursverluste bis auf 22,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 58,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,00 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 173,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,48 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE abgeworfen

Aktien von SAP, Infineon und AIXTRON profitieren von New Yorker Tech-Rally - Analystenstudie sützt SAP-Aktie zusätzlich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in AIXTRON SE eingebracht