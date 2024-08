AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 17,35 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 17,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,39 EUR. Bei 17,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.241 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 56,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.08.2024 Kursverluste bis auf 16,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,36 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,388 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,59 EUR aus.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

