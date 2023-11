AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 31,50 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,50 EUR ab. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,13 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,50 EUR. Bisher wurden heute 90.773 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 18,10 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 29,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,25 EUR je Aktie.

