AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag in Rot

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 31,43 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 31,43 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 31,41 EUR. Mit einem Wert von 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.682 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 37,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 18,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 165,00 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

