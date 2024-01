AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit Verlusten

AIXTRON SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 35,24 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 35,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 35,20 EUR. Mit einem Wert von 35,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.146 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 13,20 Prozent Luft nach oben. Bei 24,40 EUR fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 44,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 38,90 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 04.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

