AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Montagnachmittag schwächer

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 35,35 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 35,35 EUR nach. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,35 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121.394 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 44,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2023 aus.

