AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 21,1 Prozent auf 24,90 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 21,1 Prozent auf 24,90 EUR nach. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,75 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 563.996 Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. 60,20 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.04.2023 bei 24,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 2,01 Prozent wieder erreichen.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,310 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,404 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 38,90 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 26.10.2023. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.04.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 2,32 EUR im Jahr 2027 aus.

