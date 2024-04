AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,88 EUR nach oben.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 22,88 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,10 EUR. Bei 23,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 34.556 Stück.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 74,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.04.2024 bei 21,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 6,95 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,400 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,59 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 113,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 77,20 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 165,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 1,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich stärker

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell