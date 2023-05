AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,23 EUR

Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 29,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 29,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,33 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 31.943 AIXTRON SE-Aktien.

Bei einem Wert von 32,21 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.12.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 8,97 Prozent niedriger. Bei 20,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,24 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,75 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,86 Prozent auf 77,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 88,59 EUR gelegen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 25.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

