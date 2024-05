AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 21,42 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 21,42 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie sank bis auf 21,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 237.818 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 86,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,29 EUR. Dieser Wert wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,397 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,31 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,23 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt letztendlich im Minus

Börse Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus