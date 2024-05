AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 21,69 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 21,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.354 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 39,89 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 83,91 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Kursverlust von 1,84 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,397 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,91 EUR.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 118,31 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

