AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Montagnachmittag Boden gut

29.07.24 16:08 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 20,97 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 20,97 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242.124 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt. Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 90,22 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,88 EUR am 02.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 14,76 Prozent Luft nach unten. Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,70 EUR angegeben. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,44 Mio. EUR gelegen. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025. Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus

Bildquellen: AIXTRON SE