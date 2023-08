AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 34,83 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,83 EUR. Bei 35,00 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 5.030 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2022 (22,33 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,00 EUR an.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 173,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 102,48 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

