AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 32,98 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 32,98 EUR zu. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 33,06 EUR. Bei 31,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 135.066 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,80 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,02 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 165,00 EUR umgesetzt, gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2023 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter

TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge