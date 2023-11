AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 33,00 EUR nach oben. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,07 EUR. Bei 31,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 204.271 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR an. Gewinne von 12,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Abschläge von 26,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

Am 26.10.2023 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

