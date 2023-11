AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 32,14 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 32,14 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 32,16 EUR. Mit einem Wert von 31,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 7.025 Stück.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 15,74 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,60 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 165,00 EUR gegenüber 88,87 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.02.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 04.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

