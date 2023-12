AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Freitagmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 38,47 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 38,47 EUR. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 38,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,60 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.088 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2023 Kursverluste bis auf 24,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 36,57 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 41,10 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 165,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verliert am Mittag

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen