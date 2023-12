AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 38,66 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 38,66 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 38,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 38,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 85.963 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 58,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,10 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 26.10.2023. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 165,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 88,87 EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 04.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

