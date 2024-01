AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 35,00 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 35,00 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,96 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,80 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.954 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,97 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,40 EUR am 27.04.2023. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 43,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,90 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,17 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte AIXTRON SE am 29.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

