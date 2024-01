AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 35,71 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 35,71 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,97 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.967 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 39,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.04.2023 bei 24,40 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 46,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 04.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,26 EUR je Aktie belaufen.

