AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag billiger

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 21,81 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 21,81 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 21,53 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,78 EUR. Bisher wurden heute 238.936 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,90 Prozent. Bei 21,29 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,399 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 29.02.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,17 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 177,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 214,18 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 77,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,23 EUR je Aktie aus.

