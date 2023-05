AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel AIXTRON 29,59 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:34 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 29,51 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 119.739 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 32,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,15 Prozent. Am 06.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 31,68 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,75 EUR.

Am 27.04.2023 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 88,59 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 25.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

AIXTRON-Aktie legt zu: Morgan Stanley startet AIXTRON mit "Equal-weight" - Ziel 31 Euro

Infineon-Aktien feiern NVIDIA-Börsenparty nicht mit - Andere Chiptitel gefragt

AIXTRON-Aktie minimal fester: AIXTRON plant dreistellige Millioneninvestition in Herzogenrath

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE