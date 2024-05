AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,9 Prozent auf 21,30 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,19 EUR nach. Bei 21,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 21.078 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2024 (21,19 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 0,52 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,397 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,91 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.04.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte AIXTRON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 1,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel: TecDAX fällt zum Start des Mittwochshandels