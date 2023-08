AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 34,90 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,82 EUR ab. Mit einem Wert von 35,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 39.613 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,20 EUR. 6,59 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,33 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 36,02 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 41,00 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 27.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,36 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 173,50 EUR im Vergleich zu 102,48 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

