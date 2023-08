AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Nachmittag

So entwickelt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 34,77 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 34,77 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 34,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.229 AIXTRON SE-Aktien.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 55,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 41,00 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,48 EUR umgesetzt worden waren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,29 EUR je Aktie.

