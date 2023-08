AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteuert sich am Vormittag

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 35,04 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 35,04 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,00 EUR. Zuletzt wechselten 4.183 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,16 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 22,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,00 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte AIXTRON SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

