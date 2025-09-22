AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 14,96 EUR.
Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 14,96 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,69 EUR ein. Bei 14,91 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 219.383 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.
Bei 16,71 EUR markierte der Titel am 17.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.
Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,174 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,97 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.
Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,727 EUR fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|AIXTRON SE Equal Weight
|Barclays Capital
|05.09.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|AIXTRON SE Hold
|Deutsche Bank AG
