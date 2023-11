AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 33,60 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 33,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 33,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 150.357 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 37,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,71 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2023 (24,40 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 27,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 88,87 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 04.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

