AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 33,50 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 33,50 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 33,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 32,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 305.536 AIXTRON SE-Aktien.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 40,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AIXTRON SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,17 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 165,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 85,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 88,87 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 04.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,25 EUR im Jahr 2023 aus.

