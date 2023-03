AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 31,59 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 31,58 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,75 EUR. Zuletzt wechselten 6.106 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2022 auf bis zu 19,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 62,08 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,50 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 88,87 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,70 EUR umgesetzt.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

