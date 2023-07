AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 35,70 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 35,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 35,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 35,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,69 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.161 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 3,31 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 22,33 EUR. Abschläge von 37,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,00 EUR an.

Am 27.07.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,16 EUR in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,48 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,28 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

