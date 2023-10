AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 26,98 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 26,98 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,62 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 145.554 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 37,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 37,88 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,27 EUR am 03.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,04 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,60 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,67 Prozent auf 165,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,87 EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im MDAX

Börse Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen am Montagnachmittag zu