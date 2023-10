AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 26,92 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 26,92 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 27,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 29.697 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 37,20 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,27 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 40,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 26.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,87 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,26 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

