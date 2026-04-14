DAX24.067 +0,1%Est505.940 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4600 -1,6%Nas23.829 +0,8%Bitcoin62.590 -0,3%Euro1,1802 +0,1%Öl95,70 +0,4%Gold4.805 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Heidelberger Druckmaschinen 731400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abwarten im Iran-Konflikt: DAX schließt stabil -- NVIDIA stellt erste Quanten-KI-Modelle vor -- Rüstungsaktien, Snap, Robinhood, Broadcom, Meta, TUI, AIXTRON, ASML, Lufthansa im Fokus
Top News
Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark Samsung SDS-Aktie schießt hoch: Einstieg von KKR begeistert - Auch Samsung-Aktie stark
ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an ASML-Aktie gibt trotzdem ab: Chipausrüster hebt Jahresausblick nach überraschend starkem Quartal an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aixtron begibt Wandelschuldverschreibungen über 450 Millionen Euro

15.04.26 18:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
40,53 EUR 4,70 EUR 13,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) will sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschaffen. Das Volumen liege bei 450 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Die Wandelschuldverschreibungen werden in Aktien wandelbar sein, die einem Anteil von rund 7,5 Prozent am Grundkapital entsprechen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wird ausgeschlossen. Der Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, was Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe einschließen könne. Die Aixtron-Aktie gab nachbörslichen auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um drei Prozent nach./he/jha/

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
09:56AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
09:16AIXTRON SE HoldWarburg Research
08:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
08:51AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:51AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:31AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
08.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:56AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
09:16AIXTRON SE HoldWarburg Research
08:56AIXTRON SE NeutralUBS AG
13.04.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen