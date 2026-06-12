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Aixtron: Der Anfang vom Ende

12.06.26 07:29 Uhr

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Aixtron: Der Anfang vom Ende | finanzen.net

Die Hoffnung auf einen starken Schub für den Auftragseingang wegen Investitionen in die KI-Infrastruktur hat die Aktie von Aixtron auf immer neue Höchststände getrieben. Jetzt zeigen sich Ermüdungserscheinungen.

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AIXTRON SE
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Aixtron wird an der Börse inzwischen klar als Gewinner der KI-Investitionswelle gesehen. In den Zahlen war das bislang noch relativ wenig sichtbar, aber ein erstes Ausrufezeichen wurde zumindest im Startquartal 2026 mit einem Anstieg des Auftragseingangs um 30 Prozent auf 171,4 Mio. Euro gesetzt. Danach gab es weitere Meldungen, die die Hoffnungen gestützt haben, etwa einen größeren Auftrag des US-Konzerns Lumentum, der G10-AsP-MOCVD-Systeme von Aixtron zur Erweiterung seiner Fertigungskapazitäten für Rechenzentrums-Infrastruktur nutzt.

Steiler Aufwärtstrend

Die Aktie hat vor diesem Hintergrund von Ende Februar bis Anfang Juni einen steilen kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet, war aber selbst da aufgrund sich wiederholender kleinerer Konsolidierungen im Aufwärtstrend nicht überkauft. Der MACD hat die jüngsten Höchststände allerdings nicht mehr bestätigt und mit einer Plateaubildung ab Mitte April die beginnende Trendermüdung angezeigt.

Das Ende der Rally?

Diese mündete nun in eine etwas längere Seitwärtskonsolidierung, mit der der Aufwärtstrend der Aktie gebrochen wurde. Ist das der Anfang vom Ende der Rally? Dafür spricht zumindest…

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