Aixtron: Ein sehr bullishes Signal

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Aixtron wird an der Börse völlig neu bewertet – als Unternehmen mit großen Wachstumschancen im Boommarkt KI. Der Prozess ist sehr dynamisch und vermutlich noch nicht abgeschlossen.

Die Anleger haben zuletzt euphorisch darauf reagiert, dass bei Aixtron der Auftragseingang nach einem insgesamt mauen Jahr 2025 endlich deutlich angesprungen ist. Das Szenario, dass das Unternehmen künftig bei Umsatz und Gewinn wegen der Vermarktungschancen der Aixtron-Technologie im KI-Sektor deutlich und nachhaltig zulegen, scheint damit endlich Wirklichkeit zu werden.

Neuer Aufwärtstrend seit 2025

Der Aktie hat das einen wichtigen neuen Schub gegeben, der den zuletzt positiven Trend bestätigt. Der Titel hatte im letzten Frühjahr zunächst den anderthalbjährigen Abwärtstrend geknackt und im Anschluss einen durchaus schon dynamischen Aufwärtstrendkanal etabliert.

Es wird steiler

Aus diesem Kanal ist die Aktie im Februar nach oben ausgebrochen, damit wurde ein noch steilerer kurzfristiger Aufwärtstrend etabliert. Dieser hat den Kurs über den markanten Widerstand bei etwa 40 Euro und damit auf das höchste Kursniveau seit 25 Jahren geführt – ein sehr bullishes Signal.

Kurzfristig überkauft

Die Aktie ist gemäß Relative-Stärke-Index inzwischen aber wieder deutlich überkauft und auch der MACD bewegt sich in luftigen Höhen. Eine baldige Konsolidierung sollte daher nicht überraschen. Solange indes der kurzfristige Aufwärtstrend nicht gebrochen wird – und das wäre derzeit erst bei Kursen unter 38 Euro der Fall –, kann man weiter mitspielen.

Die charttechnische Umkehr muss die Aktie von Matador Secondary Private Equity noch bewältigen, zuletzt war der Trend hier abwärtsgerichtet. Helfen könnte dabei, dass die Gesellschaft zuletzt mit einer überzeugenden Cash-Bilanz aufwarten konnte, was auf die Reife des Portfolios hinweist. Auch für die nächsten Quartale sind hohe Rückflüsse aus Investments zu erwarten – damit weist die zentrale Zielgröße des Geschäftsmodells eine positve Tendenz auf, was für die Aktie neuen Bewertungsspielraum schafft: zum Artikel

Als Kaufgelegenheit könnte sich im Nachhinein auch das aktuelle Niveau bei LAIQON herausstellen. Denn das Unternehmen hat in den letzten Jahren erhebliche Vorleistungen zur Vorbereitung eines starken Wachstums erbracht und schickt sich nun an, die Früchte dieser Arbeit einzufahren. Doch die Börse zeigt sich noch zurückhaltend: zum Artikel

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Erstellung am 22.04.26 um 7:35 Uhr.

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