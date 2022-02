Aixtron erhöht Dividende deutlich und setzt Ziele für 2022

FRANKFURT (Dow Jones)--Aixtron will nach überproportionalen Gewinn- und deutlichen Umsatzsteigerungen 2021 auch die Dividende signifikant erhöhen. Wie der MDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, soll die Dividende für 2021 auf 30 Cent je Aktie von 11 Cent im Vorjahr steigen. Im laufenden Jahr will der Konzern bei Umsatz und Auftragseingang wieder zweistellig wachsen und die Margen in etwa stabil halten.

Die Aixtron SE konnte im abgelaufenen Jahr den Jahresüberschuss auf 94,8 Millionen Euro von 34,5 Millionen Euro deutlich mehr als verdoppeln. Je Aktie betrug der Gewinn im Gesamtjahr 0,85 Euro nach 0,31 Euro. Auf das vierte Quartal entfielen davon 51,9 Millionen (Vorjahr 24,9 Millionen) Euro.

Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug 99,0 Millionen Euro nach 34,8 Millionen. Auf das Schlussquartal entfielen davon 57,9 Millionen Euro, ebenfalls mehr als doppelt so viel wie der Vorjahreswert von EUR 24,5 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich im Gesamtjahr auf 23 Prozent von 13 Prozent.

Den Umsatz steigerte der Konzern im Gesamtjahr um 59 Prozent auf 429,0 Millionen Euro, davon wurden 181 Millionen Euro im vierten Quartal verbucht, eine Steigerung von 67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Im laufenden Jahr rechnet der Konzern mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Millionen Euro nach 497,3 Millionen Euro 2021. Der Umsatz soll auf 450 bis 500 Millionen Euro zulegen. Die Bruttomarge sieht Aixtron bei etwa 41 (2021: 42,3) Prozent, die EBIT-Marge bei 21 bis 23 (2021: 23,1) Prozent. Die Prognose steht unter dem Vorbehalt, "globale Krisensituationen keine signifikanten Auswirkungen auf die Entwicklung des Geschäfts haben".

