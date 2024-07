Aixtron mit weit gefasstem Umsatzziel für das dritte Quartal - Aktie unter Druck

Werte in diesem Artikel

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) geht mit einer breiten Zielspanne für den Umsatz ins dritte Quartal. Die Erlöse dürften in den drei Monaten bis Ende September 150 bis 180 Millionen Euro erreichen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen mit.

Nach 250 Millionen Euro Umsatz im ersten Halbjahr bräuchte es einen Schlussspurt, um das Anfang Juli gesenkte Jahresziel von 620 bis 660 Millionen Euro Umsatz zu erreichen.

Analystin Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies hält das für machbar. An der Erreichbarkeit der Gewinnmargenziele zweifelt sie aber ein wenig. Die Aixtron-Aktien büßten am Donnerstag in einem schwachen Gesamtmarkt 3,7 Prozent ein./mis/jha/