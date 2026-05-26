Aixtron: Noch nicht mal überkauft

Die Aixtron-Rally nimmt kein Ende. Während die Bewertung inzwischen äußerst stramm ist, sieht es technisch weiterhin gut aus.

Die Aixtron-Aktie eilt von Hoch zu Hoch. Die Hoffnung, dass die KI-induzierte Nachfrage den Auftragseingang des Unternehmens stark belebt und damit „goldene Zeiten“ anstehen, ist hier der entscheidende Treiber. Doch das hat inzwischen auch seinen Preis: Bei einem Kurs von 55,70 Euro beträgt das Konsens-KGV26 inzwischen 77 (Stand 2.6.). Das ist auch für die Aixtron-Aktie, die üblicherweise mit einem Premium bewertet wird, sehr stattlich.

Nicht akut überkauft

Und nach einem Kursgewinn von rund 220 Prozent seit Jahresbeginn sollte man meinen, dass die Aktie technisch deutlich überkauft ist. Dem ist aber zumindest gemessen am Relative-Stärke-Index nicht so. Hier bewegte sich der Titel Ende Februar/Anfang März und dann erneut kurzzeitig Mitte April und Anfang Mai im roten Bereich. Aktuell liegt der Index aber bei einem Wert von 60 und hat somit einen deutlichen Abstand zur kritischen 70-Prozent-Marke. Das ist darauf zurückzuführen, dass sich der Anstieg sehr gesund vollzieht: Auf jeden Sprung nach oben folgt relativ zügig eine Konsolidierung. Das geht einher mit neuen Hochs und aufsteigenden Tiefpunkten, und daraus ergibt sich ein idealtypischer steiler Aufwärtstrendkanal.

Trendbruch wäre wichtiges Signal

Der MACD zeigt mit einem seitwärts gerichteten Verlauf auf hohem Niveau an, dass das Momentum dabei nicht mehr zunimmt aber auch noch nicht abnimmt. Insofern kann man weiter investiert bleiben. Sollte allerdings der steile Aufwärtstrendkanal gebrochen werden, empfiehlt sich mindestens eine Teilgewinnmitnahme.

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Erstellung am 02.06.26 um 7:20 Uhr.

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