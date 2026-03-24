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Aixtron plant neues Werk in Malaysia

25.03.26 19:44 Uhr
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AIXTRON SE
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HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron (AIXTRON SE) baut ein neues Werk in Malaysia. Mit dem neuen Standort in Penang will das Unternehmen das schnell wachsende Ökosystem für Halbleiterausrüstung in Südostasien erschließen, wie es am Mittwochabend in Herzogenrath mitteilte. Für 2026 und 2027 plant Aixtron dafür Investitionen von rund 40 Millionen Euro. In Penang sollen Montage, Testaktivitäten, Engineering-Unterstützung und Einkaufskapazitäten aufgebaut werden.

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Die europäischen Aixtron-Standorte in Herzogenrath (Deutschland) und Cambridge (Großbritannien) sollen den Angaben zufolge zentrale Entwicklungs- und Produktionsstandorte bleiben. Die ersten Anlagen aus Malaysia will Aixtron Ende 2027 ausliefern. Die für 2026 erwarteten Anlaufkosten sollen die Geschäftsprognosen für das laufende Jahr nicht beeinflussen./stw/jha/

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DatumRatingAnalyst
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
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23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
23.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.03.2026AIXTRON SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
20.01.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
13.01.2026AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

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