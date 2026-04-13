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Aixtron sieht nun Umsatz 2026 bei rd 560 (zuvor: rd 520) Mio Euro in einer Bandbreite von plus/minus 30 Mio Euro

14.04.26 21:20 Uhr
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13.04.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
08.04.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026AIXTRON SE OverweightBarclays Capital
26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
26.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
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26.03.2026AIXTRON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.03.2026AIXTRON SE BuyJefferies & Company Inc.
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13.04.2026AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026AIXTRON SE Equal-weightMorgan Stanley
02.03.2026AIXTRON SE NeutralUBS AG
27.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
26.02.2026AIXTRON SE HoldWarburg Research
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25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

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