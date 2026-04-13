Aixtron sieht nun Umsatz 2026 bei rd 560 (zuvor: rd 520) Mio Euro in einer Bandbreite von plus/minus 30 Mio Euro
14.04.26 21:20 Uhr
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April 14, 2026 15:20 ET (19:20 GMT)
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