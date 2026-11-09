Aixtron, SUSS, 2G Energy: Wichtige Unterschiede

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Seit Anfang Juni stehen die Aktien deutscher KI-Profiteure unter Druck, doch die Verluste fallen höchst unterschiedlich aus. Dahinter stecken Unterschiede, die auch für die weitere Kursentwicklung aufschlussreich sein dürften.

Anfang Juni war die Zeitenwende, zu dem Zeitpunkt endete die rasante Rally der KI-Profiteure und eine Konsolidierung startete. Was zunächst noch wie eine harmlose Korrektur auf immense Kursgewinne wirkte, uferte aber immer mehr aus – wie so häufig, wenn die Börse übertreibt und der Optimismus keine Grenzen mehr kennt. Inzwischen scheint der Pessimismus, der KI-Boom könnte abrupt abbrechen, überhandzunehmen, was durch den Wahlsieg der Demokraten in den USA, von denen eine schärfere Regulierung erwartet wird, zusätzlich angefacht wird.

SUSS: Zahlen passen (noch) nicht

Doch der Konsolidierungsprozess verläuft bei den prominenten deutschen KI-Gewinnern des Infrastrukturausbaus sehr unterschiedlich. SUSS MicroTec zählt zu den größten Opfern, der Kurs hat sich in den letzten sechs Monaten glatt halbiert. Die ausgeprägte Schwäche liegt aber auch daran, dass SUSS trotz einer starken Auftragsentwicklung mit den Produktionskosten und der Effizienz kämpft. Kürzlich musste das Unternehmen daher die Umsatz- und Margenprognose für 2026 senken. Eine Produktionsverlagerung soll Abhilfe schaffen. Ob das schnell gelingt, wird aber erst das nächste Jahr zeigen.

Aixtron mit kräftigem Umsatz- und Ergebniszuwachs

Viel besser sieht es bei Aixtron aus. Dort sorgt der Auftragsboom bereits für erhebliche Verbesserungen im Zahlenwerk. Im dritten Quartal konnte der Umsatz um satte 54 Prozent auf 183,6 Mio. Euro gesteigert werden und das EBIT hat sich sogar um 268 Prozent auf 56,7 Mio. Euro erhöht. Trotzdem fällt der Aktie, die in den letzten sechs Monaten auch mehr als 35 Prozent verloren hat, die Wende schwer.

Auch nach der deutlichen Korrektur ist Aixtron nicht günstig

Das Problem von Aixtron ist die Bewertung. Trotz der von Analysten unterstellten kräftigen Zuwächse im laufenden Jahr beträgt das Konsens-KGV für 2026 bei einem Kurs knapp oberhalb von 30 Euro immer noch stattliche 42. Erst im nächsten Jahr soll es dann auf rund 20 sinken, wenn der operative Aufwärtstrend ungebrochen weitergeht.

Vorteil für 2G Energy

In der Bewertung liegt ein klarer Vorteil von 2G Energy. Bei einem Kurs von rund 44 Euro beträgt das Konsens-KGV26 rund 25 – für einen Profiteur des KI-Booms ist das quasi ein Schnäppchen. Und das Unternehmen glänzt wegen eines massiven Auftragsbooms im laufenden Jahr, der mit einer Vervielfachung des Auftragseingangs von 232 Mio. Euro im Jahr 2025 auf voraussichtlich über 1 Mrd. Euro einhergehen dürfte, mit einer hohen Visibilität. Die Bücher füllen sich bereits für das geplante Wachstum im Jahr 2028 (!).

Relative Stärke als Performance-Indikator

Die Aktie von 2G Energy hält sich daher deutlich besser als die Anteilsscheine von SUSS und Aixtron – in den letzten sechs Monaten liegen die Einbußen des Papiers „nur“ bei ca. 20 Prozent. Eine solche relative Stärke in markanten Phasen ist oftmals ein Indikator für eine künftige Outperformance. Wer daher die Panik um den KI-Boom für selektive Investitionen im Sektor nutzen möchte, könnte mit der Aktie von 2G Energy an der richtigen Adresse sein.

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Erstellung am 09.11.26 um 08:03 Uhr.

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