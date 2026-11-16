Aixtron und das KI-Beben: Die Chance der anderen

Der Kursboom bei KI-Profiteuren ist vorbei, stattdessen läuft nach einer massiven Korrektur eine volatile Findungsphase. Das könnte andere Werte in den Blickpunkt rücken.

Bei Aixtron läuft es jetzt: Im dritten Quartal hat der Umsatz um 54 Prozent auf 183,6 Mio. Euro zugelegt, was in eine rasante EBIT-Steigerung von 15,4 auf 56,7 Mio. Euro umgemünzt werden konnte. Und die Dynamik dürfte weiter hoch bleiben, denn auch der Auftragseingang hat um 122 Prozent auf 274,9 Mio. Euro zugelegt und damit die Markterwartungen deutlich übertroffen.

Bewertung immer noch hoch

Bei der Aktie hat das aber nur zu einer vergleichsweise kleinen Erholung gemessen an den Kursverlusten der letzten Monate geführt. Hier zeigen sich immer noch die Nachwirkungen der enormen Kursrally im ersten Halbjahr, die zu einer stattlichen Bewertung geführt hat. Auch nach der Korrektur liegt das Konsens-KGV26 bei einem Kurs von rund 33 Euro immer noch bei ca. 47.

Kann der KI-Boom so weitergehen?

Und am Markt geht die Sorge um, dass der Boom beim KI-Infrastrukturbau abgebremst werden könnte – möglicherweise durch Finanzierungsprobleme, da enorme Fremdkapitalvolumina benötigt werden, oder auch durch eine schärfere Regulierung in den USA, initiiert von den bei den Midterm-Wahlen siegreichen Demokraten.

Sektorrotation möglich

Ob KI-Profiteure wie Aixtron daher zu den Favoriten einer beim DAX schon angelaufenen Jahresendrally zählen, bleibt abzuwarten. Eventuell kommt es auch zu einer Sektorrotation – denn gerade im Bereich der Nebenwerte gibt es noch viele Werte mit einer günstigen Bewertung und Nachholpotenzial, die insbesondere auch mit der sich langsam abzeichnenden Konjunkturbelebung in Deutschland wieder in den Blickpunkt rücken.

GESCO wieder gut unterwegs

Ein gutes Beispiel dafür ist die Mittelstandholding GESCO, die in industrielle Hidden Champions investiert. Die letzten Jahre waren wegen der Industrierezession in Deutschland in Summe enttäuschend, aber jetzt geht es wieder deutlich aufwärts. Nach einer ersten Gewinnerholung auf 9,9 Mio. Euro im letzten Jahr soll das Nettoergebnis in der laufenden Periode auf 15 bis 20 Mio. Euro steigen. Und nach neun Monaten ist das Unternehmen mit einem Zuwachs um 30 Prozent auf 10,8 Mio. Euro gut unterwegs – zumal das Schlussquartal in diesem Jahr sehr stark ausfallen soll. Zur Mitte der Zielspanne errechnet sich bei einem Kurs von 14,00 Euro ein sehr moderates KGV von etwa 8. Das lässt viel Luft nach oben, wenn die Anleger wieder mehr Vertrauen in eine positive Entwicklung deutscher Industrieunternehmen fassen.

Masterflex mit erheblichem Potenzial

Das gilt auch für den Spezialisten für Hightech-Schlauchsysteme Masterflex, der trotz der schwachen Industriekonjunktur eine bemerkenswert hohe Profitabilität erzielt. Nach neun Monaten ist der Umsatz um 3 Prozent auf 82,2 Mio. Euro gestiegen, wobei sich das Wachstum im dritten Quartal auf knapp 6 Prozent beschleunigte. Die operative EBIT-Marge erreichte trotz Anlaufkosten für ein neues Werk in Marokko 14,9 Prozent, unter dem Strich wurde sogar eine zweistellige Nettomarge von 10,4 Prozent erwirtschaftet. Für 2027 zeichnet sich zudem eine deutliche Wachstumsbeschleunigung ab, die insbesondere vom neuen Standort in Marokko, mit dem die Kapazitäten für das wachstumsstarke Luftfahrtzuliefergeschäft verdoppelt werden, einem großen Engineering- und Rahmenvertrag sowie von zusätzlichen Reinraumkapazitäten für das Medizintechnikgeschäft getragen werden soll. Bei einem Aktienkurs von 14 Euro liegt das von Analysten geschätzte KGV für 2027 bei lediglich rund 12. Auch hier könnte eine stärkere Aufmerksamkeit für profitable Industrienebenwerte deshalb erhebliche Kursfantasie freisetzen.

Ringmetall Kandidat für Neubewertung

Ebenfalls ein Kandidat für eine baldige Neubewertung ist Ringmetall. Die Dynamik der letzten Jahre wurde durch eine schwache Nachfrage insbesondere der Chemieindustrie gebremst, aber das Management nutzt das, um die globale Marktposition mit synergetischen Zukäufen auszubauen. Inzwischen zählt das Unternehmen in drei Märkten – bei Spannringen für Industriefässer, Linern (Innenhüllen für Industrieverpackungen) und Bag-in-Box-Systemen zur europäischen oder weltweiten Führungsgruppe, bei den Spannringen ist Ringmetall sogar global die Nummer eins. Das zeigt sich immer deutlicher in den Zahlen in Form einer Umsatzsteigerung um 7 Prozent auf 156,2 Mio. Euro in den ersten neun Monaten von 2026, die eine EBIT-Verbesserung um 13,5 Prozent auf 12,3 Mio. Euro ermöglicht hat, und das ohne substanziellen konjunkturellen Rückenwind. Die Analysten von SMC-Research taxieren das KGV bei einem Kurs von rund 3 Euro auf 13,4. Das lässt Luft nach oben, vor allem, wenn von der Konjunktur jetzt zusätzlich positive Impulse kommen.

Fazit

Die Börse hat sich im laufenden Jahr stark auf Aktien von KI-Profiteuren fokussiert, aber deren rasanter Kursboom ist im Sommer ausgelaufen und wurde von einer ausgeprägten Konsolidierungsphase abgelöst. Am Markt bestehen Zweifel, ob der Ausbau der Rechenzentren mit den erwarteten sehr hohen Steigerungsraten fortgesetzt werden kann. Dem steht eine zum Teil immer noch hohe Bewertung von KI-Profiteuren gegenüber, Aixtron kommt beispielsweise derzeit auf ein KGV von fast 50. Im Rahmen einer Sektorrotation könnten daher nun andere Werte stärker in den Blickpunkt geraten. Insbesondere deutsche Nebenwerte mit Konjunkturexposure weisen noch Nachholpotenzial aus und könnten geschäftlich von einer Belebung der Industrie profitieren. Die Bewertungen sind hier oftmals sehr moderat. Von dieser Gruppe sind beispielsweise GESCO, Masterflex und Ringmetall einen Blick wert.

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Erstellung am 16.11.26 um 7:55 Uhr.

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