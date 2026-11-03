Aixtron und SUSS: Ein klares Urteil

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Aixtron und SUSS haben neue Zahlen geliefert und die Trends gehen deutlich auseinander. Aixtron ist der klare Sieger, aber reicht das für eine nachhaltige Kurswende?

Trotz eines kräftigen Anstiegs im Auftragseingang läuft es bei SUSS MicroTec nicht richtig rund – vor allem die Kosten sind angesichts teilweise hoher Komponentenpreise das Problem. Das Unternehmen hat daher eine Produktionsverlagerung beschlossen, musste aber im Zuge dessen die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2026 reduzieren. Statt Erlösen in Höhe von 425 bis 485 Mio. Euro sollen es nun lediglich 405 bis 425 Mio. Euro werden und die erwartete EBIT-Marge ist von 8 bis 10 Prozent auf 5 bis 7 Prozent gesunken.

Bei Aixtron läuft es deutlich besser

Deutlich besser sieht es bei Aixtron aus, hier schlägt sich die hohe Nachfrage nun auch sehr positiv in den Ergebniszahlen nieder. Im dritten Quartal konnte das Unternehmen eine Umsatzsteigerung um 54 Prozent auf 183,6 Mio. Euro in eine EBIT-Verbesserung um 268 Prozent auf 56,7 Mio. Euro ummünzen. Der stark anziehende Auftragseingang, der in Q3 um 122 Prozent auf 274,9 Mio. Euro zugelegt hat, lässt auf eine Fortsetzung des positiven Trends hoffen.

Favoritenwechsel an der Börse

An der Börse führt das zu einem Paradigmenwechsel. In den letzten sechs Monaten lag die Aktie von SUSS MicroTec zunächst deutlich vor Aixtron (freilich nur mit geringeren Verlusten), was auf die zunächst deutlich höhere Bewertung von Aixtron zurückzuführen sein dürfte. Doch mit den Zahlen rechtfertigt das Unternehmen den Aufschlag. Auf Dreimonatsbasis hat die Aktie von Aixtron daher jetzt die Nase deutlich vorn.

Wird das negative Chartsignal korrigiert?

Während sich SUSS auch aufgrund der Umsatz- und Gewinnwarnung noch voll im Abwärtstrend befindet, versucht Aixtron mit einem deutlichen Rebound den Ausbruch nach unten aus der Seitwärtskonsolidierungszone, die von Ende Juli bis Mitte Oktober Bestand hatte, wieder zu korrigieren und sich damit dem anhaltenden Abwärtsdruck bei den Aktien von KI-Profiteuren zu widersetzen. Gelingt das Vorhaben, würde sich die Charttechnik von Aixtron aufhellen. In jedem Fall wirkt der Titel im Gesamtpaket im Moment attraktiver als SUSS MicroTec.

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Erstellung am 03.11.26 um 09:42 Uhr.

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