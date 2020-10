Aixtron verdoppelt Gewinn in 3Q - Prognose bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Elektrotechnikunternehmen Aixtron hat im dritten Quartal 2020 seinen Gewinn dank einer guten Nachfrage deutlich gesteigert.

Wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, stiegen die Umsatzerlöse um 14 Prozent auf 64,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich deutlich auf 8,2 Millionen Euro von zuvor 3,3 Millionen. Die EBIT-Marge stieg auf 13 Prozent nach 6 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich hat sich der Gewinn mehr als verdoppelt auf 7,1 Millionen Euro. Der Auftragseingang erhöhte sich um 2,0 Prozent auf 70,8 Millionen Euro.

Analysten hatten einen Umsatz von 71 Millionen Euro bei einem EBIT von 7,9 Millionen Euro prognostiziert.

An der Prognose für das laufende Jahr hält das in Herzogenrath ansässige Unternehmen fest. Demnach soll der Auftragseingang in einer Bandbreite von 270 bis 300 Millionen Euro liegen. Bei Umsatzerlösen zwischen 260 und 300 Millionen Euro rechnet Aixtron in diesem Jahr mit einer EBIT-Marge zwischen 10 und 15 Prozent. Die Brutto-Marge soll unverändert bei 40 Prozent liegen.

