Aixtron: Vorl Auftragseingang 1Q bei rd 171 (Vj 132,2) Mio Euro
14.04.26 21:22 Uhr
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April 14, 2026 15:22 ET (19:22 GMT)
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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