Aixtron: Wird das Abwärtspotenzial doch voll ausgeschöpft?

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Die Aktie von Aixtron ist weiter im Konsolidierungsmodus und findet bislang keinen Halt. Wir hatten zuletzt schon das mögliche Ziel der Korrektur ausgemacht - wird dieses Abwärtspotenzial voll ausgeschöpft?

So ist es, wenn die Stimmung kippt. Vorher schienen die positiven Perspektiven für den Auftragseingang, die aus den KI-Investitionen resultieren, immer höhere Kurse zu rechtfertigen. Jetzt ist der Trend gedreht und die Aktie von Aixtron findet keinen Halt. Das Kernproblem dabei ist, dass der Kurs den aktuellen Zahlen viel zu weit vorweg gelaufen war, was sich zwischenzeitlich in einem Konsens-KGV für 2026 von über 80 niedergeschlagen hatte.

Steiler Abwärtstrend

Das rächt sich jetzt, denn die Aktie ist auch bei einem Kurs von rund 38 Euro mit einem Konsens-KGV26 von 52,6 kein Schnäppchen - und findet auch deswegen in der Korrektur keinen Halt. Nach dem gebrochenen steilen kurzfristigen Aufwärtstrend resultiert daraus nun ein steiler kurzfristiger Abwärtstrend.

Kaum hilfreiche Unterstützungen

Durch den steilen Kursanstieg ohne größere Konsolidierungen gibt es aus dieser Phase keine substanziellen Unterstützungen im Chart. Am ehesten helfen jetzt die markanten Hochpunkte des vorherigen Höhenflugs im Jahr 2023 zwischen 36 und 39 Euro.

Maximales Potenzial bei 200-Tage-Linie

Sofern hier nicht die Wende gelingt, könnte das maximale Abwärtspotenzial der ersten Korrekturphase ausgeschöpft werden, das wir bei der 200-Tage-Linie sehen, die aktuell bei etwa 31 Euro verläuft. Die Aktie nähert sich allerdings schon jetzt einem überverkauften Zustand und baut ein immer größeres Potenzial für einen technischen Rebound auf. Wer darauf spekulieren will, kann an schwachen Tagen sukzessive eine Position aufbauen.

Ebenfalls im Konsolidierungsmodus ist die Aktie von Pentixapharm. Trotzdem stellt das den grundsätzlichen Aufwärtstrend noch nicht in Frage: zum Artikel

Die Aktie von JDC hat nach einer Korrektur hingegen eine erste Kurserholung gestartet, und ein wichtiger Faktor könnte diesen neuen Trend verstärken: zum Artikel

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Erstellung am 17.07.26 um 9:53 Uhr.

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