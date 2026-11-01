Ajanta Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Ajanta Pharma präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 31,07 INR, nach 20,83 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,94 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 32,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ajanta Pharma einen Umsatz von 13,54 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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